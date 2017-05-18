Маккейн предложил выдворить из США посла Турции

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец Джон Маккейн предложил выдворить из США посла Турции в связи с беспорядками у резиденции турецкого посла в Вашингтоне.

"Мы должны выкинуть к черту их посла из США. Подобные вещи не должны оставаться без ответа", - сказал сенатор в интервью американскому телеканалу MSNBC.

Маккейн добавил, что в связи с инцидентом будет начато судебное расследование.

Накануне официальный представитель ведомства Хизер Науэрт заявила, что в госдепартаменте США обеспокоены столкновениями возле здания турецкой дипмиссии в Вашингтоне.

"Мы обеспокоены инцидентами с применением насилия, произошедшими во вторник вечером, в которых участвовали протестующие и турецкие сотрудники служб безопасности", - говорится в заявлении Науэрт, распространенном накануне.

Как подчеркнула дипломат, "насилие никогда не является адекватным ответом на свободу слова, и мы поддерживаем права людей где бы то ни было на свободное самовыражение и мирный протест".

Ранее на этой неделе в Вашингтоне, в день визита в США президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, у резиденции турецкого посла в Вашингтоне произошли столкновения противников и сторонников турецкого президента. В результате девять человек были госпитализированы.