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Медведев в Стамбуле встретится с Эрдоганом

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе своего визита в Стамбул в понедельник встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба российского правительства.

"Беседа председателя правительства России Дмитрия Медведева и президента Турции Тайипа Эрдогана состоится в понедельник. Российский премьер и турецкий лидер обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений", - сообщили в пресс-службе кабмина.

Медведев прибыл в Стамбул в воскресенье для участия в саммите стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Теги: Россия, Турция, Дмитрий Медведев, Реджеп Тайип Эрдоган
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