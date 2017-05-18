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Пентагон опроверг изменение своей политики в Сирии после удара коалиции

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Удар коалиции по проправительственным силам в Сирии в четверг не означает того, что политика США в этой арабской республике изменилась.

"Эта атака не означает эскалации (напряженности)", - сообщил неназванный представитель Пентагона американскому телеканалу Fox News. По его словам, "изменения в политике (США в Сирии) нет".

"Демонстрация силы не остановила проправительственные силы, которые отказались отступать из зоны деэскалации, поэтому командование на месте вызвало авиацию для защиты силой", - сказал собеседник Fox News.

Ранее сообщалось, что возглавляемая США коалиция нанесла удар по правительственным силам Сирии.

По данным агентства Associated Press, предполагаемый удар коалиции был осуществлен по колонне проправительственных сил в четверг недалеко от границы с Иорданией.

Теги: Сирия, США
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