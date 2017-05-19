Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота покинул Сингапур

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в пятницу завершил визит в Республику Сингапур.

"Отряд кораблей ТОФ в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" покинул военно-морскую базу "Чанги" ВМС Сингапур и продолжил выполнение задач дальнего похода", - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Владимир Матвеев.

На протяжении трех дней российский крейсер принимал участие международной выставке военно-морского вооружения и военной техники "Имдэкс Эйша - 2017" и был открыт для посещения иностранными делегациями стран-участниц.

В ходе визита офицеры командования отряда встретились с представителями командования ВМС и военно-морской промышленности Республики Сингапур и посетили другие корабли-участники "Имдэкс Эйша - 2017". Кроме того, моряки-тихоокеанцы ознакомились с достопримечательностями иностранного порта.

Отряд боевых кораблей ТОФ выполняет задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля 2017 года. Отряд совершил заходы в порты Пусан (Южная Корея), Манила (Филлипины), Камрань (Вьетнам) и Саттахип (Таиланд). Основная цель похода - демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.