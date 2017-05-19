США обвинили ВВС Китая в перехвате самолета в международном пространстве

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Два китайских истребителя Су-30 совершили "непрофессиональный" перехват самолета ВВС США, заявляют американские военные. Как передает BBC, самолет WC-135 Constant Phoenix на момент перехвата он находился в международном воздушном пространстве над Восточно-Китайским морем.

Основной задачей американского самолета является обнаружение радиации в атмосфере. Ранее самолет использовался для обнаружения доказательств возможных ядерных испытаний Северной Кореей.

Перехват был признан непрофессиональным "из-за маневров китайского летчика, а также скорости и близости обоих самолетов", заявили представители ВВС США, добавив, что ведется военное расследование.