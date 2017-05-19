Гатилов заявил об ударе коалиции во главе с США по населению в Сирии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов заявляет о нанесении удара коалицией во главе с США по гражданскому населению в Сирии.

"Я могу добавить к вашему вопросу о том, что было вчера совершено коалицией в отношении сирийских Вооруженных сил: буквально за день до этого был нанесен удар, в результате которого погибло большое количество гражданского населения в Сирии, что тоже является неприемлемым",- сказал Гатилов журналистам в Женеве.

"Конечно же это не способствует созданию благоприятной политической обстановки для политического вопроса, для того, чтобы предпринимать какие-то усилия для облегчения гуманитарного положения сирийского населения", - добавил он.

"В целом такие действия абсолютно неприемлемы и не способствуют продвижению политического диалога", - заключил замминистра.