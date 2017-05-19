Итальянец в Турине заперся в своей квартире и из окна бросает в прохожих мебель

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Итальянская полиция ведет переговоры в Турине с мужчиной, который заперся в своей квартире и с балкона бросает на тротуар мебель и прочие тяжелые предметы, сообщает в пятницу сайт газеты Corriere della Sera.

Стражи порядка не исключают, что у 52-летнего Фердинандо Урцини есть огнестрельное оружие.

Выходец из Калабрии двое суток назад заперся в своей квартире. В четверг во второй половине дня он стал бросать на улицу с балкона мебель и бытовую технику, что создало угрозу для прохожих. Кроме того, мужчина стал угрожать открыть огонь по окружающим, а потом - застрелиться. Он ведет видеосъемку своих действий и транслирует ее в Facebook.

Все попытки уговорить калабрийца сдаться пока не увенчались успехом: его не смогли убедить прекратить сопротивление полиции даже прибывшие к месту происшествия родственники.

Мотивы Урцини пока не установлены. Газета отмечает, что 52-летний предприниматель, судя по всему, должен крупную сумму банкам.