Кидавший с балкона мебель в прохожих итальянец сдался полиции

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Итальянские полицейские задержали мужчину, который ранее на этой неделе заперся в своей квартире в Турине и бросал с балкона на тротуар тяжелые предметы, сообщает газета Corriere della Sera.

В сообщении указывается, что 52-летний выходец из Калабрии Фердинандо Урцини после долгих переговоров согласился сдаться сотрудникам правоохранительных органов.

Этот человек двое суток назад заперся в своей квартире. В четверг во второй половине дня он стал бросать на улицу с балкона мебель и бытовую технику, что создало угрозу для прохожих и прибывших в месту происшествия журналистов. Кроме того, мужчина стал угрожать открыть огонь по окружающим, а потом - застрелиться. Он вел видеосъемку свих действий и публиковал видеоролики в сети Facebook. Они набрали десятки тысяч просмотров.

Мотивы Урцини пока не установлены. Газета отмечает, что 52-летний торговец, судя по всему, должен крупную сумму банкам. Corriere della Sera отмечает, что в последние два дня он делал довольно бессвязные заявления. В частности, он обвинял во всех своих проблемах калабрийскую мафию и требовал созвать к нему "всех журналистов".