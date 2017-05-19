Швеция прекратила расследование дела против Ассанжа об изнасиловании

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Шведская прокуратура прекратила расследование дела против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обвинявшегося в изнасиловании, сообщает в пятницу BBC News.

Кроме того, европейские СМИ сообщают, что шведская прокуратура направила в суд запрос об отмене ордера на арест Ассанжа. Пятница была последним днем, когда прокуратура должна была либо потребовать продления срока действия ордера, либо попросить о его отзыве.

Ассанж отрицал все обвинения и утверждал, что в случае выдачи его шведскому правосудию по обвинению в изнасиловании двух женщин в 2010 году его экстрадируют в США. В Вашингтоне считают, что основатель Wikileaks должен предстать перед судом за публикацию тысяч секретных документов США.

С 2012 года Ассанж живет в Лондоне - в посольстве согласившегося предоставить ему убежище Эквадора. В случае выхода за пределы здания посольства 45-летнему Ассанжу грозит арест.

Агентство Associted Press подчеркивает, что сделанное прокуратурой заявление на практике означает, что в отношении австралийца в Швеции больше не ведется следствие. Однако при этом неясно, сможет ли он теперь беспрепятственно покинуть посольство Эквадора.

Ранее британские власти заявляли, что готовы арестовать Ассанжа даже в случае отзыва Швецией ордера на арест. В Лондоне поясняли, что хотят его арестовать за то, что тот в Великобритании в свое время скрылся от правосудия, после того как был выпущен на свободу под залог.

Как отмечает AP, неясно, имеет ли это нарушение значение теперь, когда расследование в Швеции решено прекратить.