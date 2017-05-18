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Прокуратура Швеции обещала сообщить 19 мая новые факты по делу Ассанжа

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Шведские прокуроры в пятницу проведут пресс-конференцию по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого обвиняют в изнасиловании, сообщает в четверг интернет-издание The Local.

В прокуратуре Швеции заявили, что на ней будут "обсуждаться результаты проходящего расследования", которое ведется уже семь лет.

Ранее адвокат Ассанжа направил ходатайство в окружной суд Стокгольма о немедленном отзыве ордера на арест основателя WikiLeaks.

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне, где ему предоставили убежище в 2012 году, чтобы помочь избежать экстрадиции в Швецию по обвинению в изнасиловании двух женщин в 2010 году. Сам обвиняемый настаивает на невиновности и называет эти обвинения политически мотивированными. Он заявляет, что это дело является местью за его разоблачительную деятельность.

Ранее сообщалось, что американские власти нашли способ выдвинуть официальные обвинения против основателя Ассанжа. По сведениям телеканала CNN, это даст основания для получения ордера на его арест.

Интернет-журналиста и его соратников собираются обвинить в шпионаже и краже государственной собственности. При этом до сих прокуратура сомневалась в состоятельности дела против Ассанжа из-за Первой поправки к Конституции США, гарантирующей всем гражданам свободу слова, а также из-за того, что украденные документы вслед за Wikileaks публиковали многие американские СМИ.

Однако, сообщила CNN, недавно появились сведения о том, что Wikileaks помогала бывшему агенту ЦРУ Эдварду Сноудену публиковать секретные материалы АНБ, а это дает основания обвинить Ассанжа в соучастии в их похищении. Кроме того, занимавший тогда должность директора ФБР Джеймс Коми заявил, что первая поправка не распространяется на Ассанжа, поскольку он не является гражданином США.

Теги: Швеция, Джулиан Ассанж
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