Трамп прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в субботу утром прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, сообщает The Washington Post.

Самолет лидера США приземлился в аэропорту Эр-Рияда. Как отмечает издание, президента США сопровождают его супруга Мелания, дочь Иванка и зять Джаред Кушнер, который, как и Иванка, занимает в Белом доме пост советника.

Как отмечают американские СМИ, одной из основных интриг визита станет внешний вид сопровождающих Трампа женщин: строгие мусульманские правила предписывают появляться на публике только с покрытой головой, некоторые жительницы страны закрывают еще и лицо. Ранее супруга Барака Обамы Мишель во время государственного визита появилась с непокрытой головой, что вызвало возмущение жителей Саудовской Аравии, которые выражали недовольство в соцсетях, и одобрение борцов за права женщин.

Саудовская Аравия - стартовый этап первой поездки за границу Трампа с момента вступления в должность президента США.