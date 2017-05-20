Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: суббота, 20 маяВ миреCNN сообщил о признании российских чиновников во влиянии на ФлиннаВ миреДействующий президент Ирана лидирует на выборах
В мире

Трамп прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в субботу утром прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, сообщает The Washington Post.

Самолет лидера США приземлился в аэропорту Эр-Рияда. Как отмечает издание, президента США сопровождают его супруга Мелания, дочь Иванка и зять Джаред Кушнер, который, как и Иванка, занимает в Белом доме пост советника.

Как отмечают американские СМИ, одной из основных интриг визита станет внешний вид сопровождающих Трампа женщин: строгие мусульманские правила предписывают появляться на публике только с покрытой головой, некоторые жительницы страны закрывают еще и лицо. Ранее супруга Барака Обамы Мишель во время государственного визита появилась с непокрытой головой, что вызвало возмущение жителей Саудовской Аравии, которые выражали недовольство в соцсетях, и одобрение борцов за права женщин.

Саудовская Аравия - стартовый этап первой поездки за границу Трампа с момента вступления в должность президента США.

Теги: США, Саудовская Аравия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Действующий президент Ирана лидирует на выборахДействующий президент Ирана лидирует на выборах
При Хасане Рухани было достигнуто ядерное соглашениеПодробнее
CNN сообщил о признании российских чиновников во влиянии на ФлиннаCNN сообщил о признании российских чиновников во влиянии на Флинна
Якобы признание повлияло на отставку бывшего советника президента СШАПодробнее
Джеймса Коми допросит комитет сената СШАДжеймса Коми допросит комитет сената США
Бывший директор ФБР связан с расследованием вмешательства России в американские выборыПодробнее
Въехавшему в толпу в Нью-Йорке водителю предъявили обвинение в убийствеВъехавшему в толпу в Нью-Йорке водителю предъявили обвинение в убийстве
Бывший служащий ВМС США дважды привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянииПодробнее
Швеция прекратила расследование дела против Ассанжа об изнасилованииШвеция прекратила расследование дела против Ассанжа об изнасиловании
Суд уже попросили отменить ордер на арест основателя WikiLeaksПодробнее
Въехавший в толпу на Таймс-сквер в Нью-Йорке водитель оказался психически нездоровВъехавший в толпу на Таймс-сквер в Нью-Йорке водитель оказался психически нездоров
Он выбежал из машины с криками, а позже заявил полиции, что слышит голосаПодробнее
США напомнили РФ об исполнении санкций ООН в отношении КНДРСША напомнили РФ об исполнении санкций ООН в отношении КНДР
В Вашингтоне заявили о санкциях после открытия паромного сообщения России и Северной КореиПодробнее
США обвинили ВВС Китая в перехвате самолета в международном пространствеСША обвинили ВВС Китая в перехвате самолета в международном пространстве
В Вашингтоне назвали перехват "непрофессиональным"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Фотохроника 19 мая7 фото
19 мая
Фотохроника 19 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля12 фото
17 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: суббота, 20 маяВ миреCNN сообщил о признании российских чиновников во влиянии на ФлиннаВ миреДействующий президент Ирана лидирует на выборахВ миреДжеймса Коми допросит комитет сената США
Трамп прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
На Ставрополье автомобиль врезался в машину ГИБДД
Не любовь, а жизнь
Первый взвод экологической очистки Минобороны вылетел в Арктическую зону
На оборонном предприятии Южного военного округа похитили 9 млн рублей
В Рособоронэкспорте отметили роль сирийской кампании в рекламе продукции
Эквадор выдал России обвиняемого в изготовлении амфетамина
Действующий президент Ирана лидирует на выборах
Что случилось этой ночью: суббота, 20 мая
Перу хочет модернизировать с помощью России советские танки Т-55
Чартерный рейс из Екатеринбурга в Китай задержался почти на 13 часов
Юристы Белого дома будут готовиться к возможному импичменту
Более 150 человек пропали без вести в Западной Индонезии
Бывшего президента Маст-банка отправили в СИЗО
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи