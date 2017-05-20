Саудовская Аравия заключила с США военные контракты на $110 млрд

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Саудовскую Аравию заключил соглашение о поставке Эр-Рияду вооружения на сумму в $109,7 млрд, сообщил в субботу представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Президент только что завершил в Саудовской Аравии заключение крупнейшей сделкой по поставке вооружения за всю историю США. Он согласовал поставку вооружений за $109,7 млрд", - написал он в своем твиттере.

In Saudi Arabia @POTUS has just completed largest single arms deal in US history, negotiating a package totaling more than $109.7 billion — Sean Spicer (@PressSec) 20 мая 2017 г.

"Это прекрасная новость для американских компаний и американских работников, которые получат рабочие места", - добавил Спайсер.

Ранее американские СМИ сообщили, что цель этих поставок - усилить военный потенциал Саудовской Аравии. Это позволит США выделять меньше ресурсов на оказание военной поддержки Эр-Рияду. Соглашение предусматривает, в частности, поставку пакет, бомб, бронетехники, систем ПРО THAAD, боевых кораблей прибрежной зоны.

В свою очередь CNN со ссылкой на данные властей Саудовской Аравии сообщает, что Эр-Рияд также достиг договоренностей с американскими промышленными корпорациями, газовыми и нефтяными компаниями.