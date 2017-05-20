Во время визита в Израиль Трампа поселят в номере-бомбоубежище

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Во время своего визита в Израиль президент США Дональд Трамп остановится в гостиничном номере, защищенном от взрывов и газовых атак, обеспечивать его безопасность будут роботы и воздушные шары с камерами наблюдения, сообщает в субботу NBC News.

Будучи в Иерусалиме, американский лидер остановится в президентском номере в King David Hotel, одна ночь пребывания в котором стоит $5,700. У него есть независимая система вентиляции на случай газовой атаки, он также способен выдержать попадание ручной гранаты. "Если весь отель взорвется, этот номер упадет на землю целиком, так что постояльцы, может, и сломают несколько костей, зато будут живы", - проводит NBC News слова менеджера отеля.

Кроме того, американская сторона привезет с собой пуленепробиваемое стекло, которое также выдерживает попадание небольших ракет.

Перед подъездом к отелю будут дежурить два автобуса с техникой, которая отследит приближение заминированных автомобилей. Над зданием поднимутся воздушные шары с камерами видеонаблюдения, а систему канализации проконтролируют специальные роботы. Всю пищу, предназначенную для президента и его семьи, будут проверять с помощью специальных тестеров службы безопасности США и Израиля.

Безопасность Трампа во время поездки по Иерусалиму будет обеспечивать 10 тысяч полицейских.