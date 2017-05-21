Россия провела в Сирии восемь гуманитарных акций за сутки

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике провел за истекшие сутки восемь гуманитарных акций, сообщает в воскресенье Минобороны России.

В провинции Алеппо местному населению было доставлено 1,7 т продуктов питания; в провинцию Латакия доставлено 2 т продуктовых наборов и постельных принадлежностей; в провинцию Эль-Кунейтра доставлено 1,3 т продуктовых наборов. Общий вес гуманитарного груза составил 5 тонн.

В общей сложности гуманитарная помощь была оказана 1 тысяче 547 мирным жителям САР.

Всего с начала операции российским Центром примирения было проведено 1 тысяча 243 гуманитарных акций.