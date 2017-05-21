Идентифицированы найденные в Турции останки офицера русской армии XIX века

Как выяснили турецкие эксперты при помощи российских коллег, подполковник Карл Карлович Ржепецкий служил в 20-й стрелковой дивизии 1-го Кавказского корпуса

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Установлена личность русского офицера, гроб с телом которого в конце апреля был найден в турецкой провинции Ардаган. Как сообщает Habertürk, останки принадлежат подполковнику Карлу Карловичу Ржепецкому, который скончался, предположительно, в 1894 году после болезни.

Подполковник служил в 78-м Навагинском полку 20-й стрелковой дивизии 1-го Кавказского корпуса.

Rus General Vasiliy değil, Yarbay Karl Karloviç! https://t.co/HlAkENwyBB — Habertürk (@Haberturk) 21 мая 2017 г.

Сообщается, что турецкие эксперты во время исследования останков консультировались с российскими специалистами, которые помогли идентифицировать Ржепецкого, основываясь на особенностях его хорошо сохранившейся формы.

Как следует из данных архивов, подполковник был захоронен на бывшем Ардаганском военном кладбище. В настоящее время следов некрополя практически не осталось, на этом месте ведутся строительные работы, в ходе которых был найден гроб с телом русского офицера.

Сначала сообщалось, что останки могут принадлежать генералу Василию Гейману. Также выдвигались предположения, что офицер был убит в ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

Останки Ржепецкого были переданы в музей Карса.