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Идентифицированы найденные в Турции останки офицера русской армии XIX века

Как выяснили турецкие эксперты при помощи российских коллег, подполковник Карл Карлович Ржепецкий служил в 20-й стрелковой дивизии 1-го Кавказского корпуса

Идентифицированы найденные в Турции останки офицера русской армии XIX века
Фото: abacapress/vostock-photo

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Установлена личность русского офицера, гроб с телом которого в конце апреля был найден в турецкой провинции Ардаган. Как сообщает Habertürk, останки принадлежат подполковнику Карлу Карловичу Ржепецкому, который скончался, предположительно, в 1894 году после болезни.

Подполковник служил в 78-м Навагинском полку 20-й стрелковой дивизии 1-го Кавказского корпуса.

Сообщается, что турецкие эксперты во время исследования останков консультировались с российскими специалистами, которые помогли идентифицировать Ржепецкого, основываясь на особенностях его хорошо сохранившейся формы.

Как следует из данных архивов, подполковник был захоронен на бывшем Ардаганском военном кладбище. В настоящее время следов некрополя практически не осталось, на этом месте ведутся строительные работы, в ходе которых был найден гроб с телом русского офицера.

Сначала сообщалось, что останки могут принадлежать генералу Василию Гейману. Также выдвигались предположения, что офицер был убит в ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

Останки Ржепецкого были переданы в музей Карса.

Теги: Турция
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