Что произошло за день: воскресенье, 21 мая

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сборная России в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею обыграла команду Финляндии и завоевала бронзовые медали.



- Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Дональду Трампу с просьбой о помиловании российского летчика Константина Ярошенко.

- Завершился чемпионат России по футболу сезона-2016/17. ЦСКА опередил "Зенит" в борьбе за оставшуюся путевку в Лигу чемпионов, а "Крылья Советов" и "Томь" вылетели из высшего дивизиона. Болельщики "Спартака" на матче в Туле выбежали на поле и устроили беспорядки на трибунах.



- Украинская служба телеканала Euronews прекратила свою работу.

- Установлена личность русского офицера, гроб с телом которого в конце апреля был найден в турецкой провинции Ардаган. Останки принадлежат подполковнику Карлу Карловичу Ржепецкому, который скончался в 1894 году.

- США объявили, что не намерены возвращаться в Транстихоокеанское партнерство, но готовы к развитию сотрудничества в двустороннем формате с участниками соглашения.

- В Москву доставили мощи святителя Николая Чудотворца, которые впервые за 930 лет покинули папскую базилику итальянского города Бари. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретил мощи в храме Христа Спасителя.



- КНДР испытала очередную ракету. Российская система предупреждения о ракетном нападении зафиксировала ракетный пусук, он был квалифицирован как не представляющий угрозу для РФ.