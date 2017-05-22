В российско-монгольском военном учении примет участие тысяча военнослужащих

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Улан-Удэ (Республика Бурятия) завершилась вторая планирующая конференция по подготовке совместного российско-монгольского военного учения "Селенга-2017", сообщает в понедельник пресс-служба Восточного военного округа

"В ходе мероприятия представителями руководящего состава общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, и Вооруженных Сил Монголии было решено, что в маневрах примут участие до 1 тысячи военнослужащих", - отмечается в сообщении.

Сторонами были согласованы порядок пересечения государственной границы Монголии российскими подразделениями, выполнение таможенных процедур, организацию материально-технического обеспечения на территории Монголии.

Как сообщалось ранее, на первой планирующей конференции утверждены сроки проведения учения. "Селенга-2017" состоится на одном из военных полигонов на территории Монголии с 26 августа по 9 сентября. Определена тематика проведения практической части маневров. Планируется что, совместная группировка войск отработает вопросы ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в условиях пустынной местности.