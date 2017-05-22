Макрон 29 мая примет Путина в Париже

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в следующий понедельник, 29 мая, примет российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Отмечается, что встреча запланирована в Версальском дворце.

По данным французских СМИ, в Версале откроется выставка, которая будет посвящена истории визита Петра I во Францию в 1717 году. Эта выставка организована при сотрудничестве с петербургским Эрмитажем.

Ранее "Коммерсант" сообщил со ссылкой на источники в Париже и Москве, что Владимир Путин 29 мая нанесет незапланированный визит во Францию, который позволит ему лично познакомиться с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. Поводом для визита станет открытие в Версале выставки, посвященной Петру I, но, по данным источников издания, повестка визита этим не ограничится и "будет насыщенной".

Выставка в Версале приурочена к 300-летию визита во Францию российского царя и установления между двумя странами дипломатических отношений - она пройдет во дворце Большой Трианон и продлится до конца сентября.