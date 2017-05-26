В Кремле опровергли слухи о планируемой поездке Путина в страны Персидского залива

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент РФ Владимир Путин совершит на будущей неделе турне по странам Персидского Залива.

"Эта информация не соответствует действительности", - сказал Д.Песков на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что В.Путин на следующей неделе якобы планирует посетить страны Персидского Залива, в частности, Кувейт и с большой долей вероятности Саудовскую Аравию.

Кроме того, официальный представитель Кремля заявил, что встреча президентов России и США в ближайшее время не планируется, хотя Дональд Трамп в настоящее время находится в Европе, а Владимир Путин в понедельник планирует посетить Париж.

"Как они могут встретиться. Они будут находиться в разных странах. Они (Трамп и Путин) и сейчас находятся в Европе. Нет, сейчас встречи никакой не планируется", - сказал Песков.

Согласно ранее объявленному Белым Домом графику, Дональд Трамп завершит свое первое зарубежное турне 27 мая - по окончании саммита "большой семерки" на Сицилии он вернется в Вашингтон.

Владимир Путин планирует совершить визит во Францию 29 мая.