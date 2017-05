Полиция Манчестера сообщила о жертвах инцидента на стадионе

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Полиция Манчестера опубликовала заявление, согласно которому на стадионе "Манчестер Арена" есть жертвы и пострадавшие в результате предполагаемого взрыва. Правоохранительные органы пообещали сообщить подробности о жертвах как только это будет возможно.

Police statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/gaKASukx9a

Вечером в понедельник на стадионе раздались два громких хлопка, предположительно вызванные взрывами. В это время на арене проходил концерт американской певицы Арианы Гранде.

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY😭 pic.twitter.com/pJbUBoELtE