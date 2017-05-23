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Слушания в конгрессе США с участием экс-главы ФБР отложены

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джейсон Чаффец заявил, что отложит запланированные на 25 мая слушания с экс-директором ФБР Джеймсом Коми.

"Говорил с Коми. Он хочет поговорить со спецпрокурором (Робертом Мюллером - ИФ) до публичных слушаний. Слушания, назначенные на среду, откладываются", - написал он в своем твиттере. По данным агентства Associated Press, Чаффец запрашивал ФБР передать все документы и записи, которые раскрывают подробности контактов Коми и президента США Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что Коми готов сделать признание перед комиссией по разведке сената конгресса США, в котором расскажет о расследовании вмешательства России в президентские выборы 2016 года. 9 мая Коми был отправлен в отставку президентом Дональдом Трампом.

Теги: США, Джеймс Коми
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