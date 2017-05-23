В Абхазии задержали гражданина Германии за нарушение границы

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Гражданин Германии задержан в понедельник в населенном пункте Печора Гальского района Абхазии за незаконное пересечение государственной границы республики с Грузией, сообщило погрануправления ФСБ России в Абхазии.

"Гражданин Германии пояснил, что занимается пешим туризмом и о прохождении государственной границе между Абхазией и Грузией не осведомлен", - говорится в сообщении.

Для принятия дальнейших процессуальных решений задержанный передан правоохранительным органам Абхазия, отмечается в сообщении пограничного управления.

Российские пограничники находятся в Абхазии в соответствии с соглашением о совместных усилиях по охране границы между Абхазией и Грузией, подписанным президентами России и Абхазии 30 апреля 2009 года.