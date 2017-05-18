Российские пограничники в Абхазии спасли рыбаков с перевернувшегося судна

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российские пограничники спасли двух рыбаков, терпящих бедствие в Сухумской бухте.

"Во время рейда, проводимого с целью проверки соблюдения правил выхода в море маломерными плавательными средствами в акватории Сухумской бухты, российские пограничники в 300 метрах от берега обнаружили перевернувшуюся лодку и двоих рыбаков в море",- сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ в Абхазии.

"Терпящие бедствие рыбаки были спасены и доставлены на борт пограничного сторожевого катера, где им оказали необходимую помощь. По словам рыбаков, их лодка перевернулась при подъеме якоря", - отмечается в сообщении.

В ходе рейда пограничники осмотрели более десяти маломерных судов. Нарушений выявлено не было. Все владельцы плавсредств имели при себе необходимый набор документов, к которому, в соответствии с законодательством Абхазии относятся: удостоверение на право владения судном, копия паспорта и разрешение на выход в море.