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Трамп назвал организаторов теракта в Манчестере "злобными неудачниками"

Американский президент заявил, что не будет называть их монстрами, потому что террористам это бы понравилось

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник назвал организаторов теракта в Манчестере "злобными неудачниками" и выразил соболезнования пострадавшим и близким 22 погибших.

"Столько прекрасных молодых людей, наслаждавшихся жизнью, были убиты этими злобными неудачниками", - заявил Трамп, выступая с совместным заявлением с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Вифлееме на Западном берегу Иордана.

"Я не назову их монстрами, потому что такое название им бы понравилось, - добавил Трамп. - С этих пор я буду называть их неудачниками, потому что так оно и есть... Запомните это, они неудачники".

По словам Д.Трампа, "эта ужасная идеология должна быть уничтожена, полностью уничтожена, жизни всех невинных людей должны быть защищены" "Все цивилизованные страны должны объединиться для защиты человеческих жизней и священного права наших граждан на жизнь в безопасности и мире", - сказал американский лидер.

"Как президент США и от лица народа США я хотел бы направить молитвы людям Манчестера в Соединенном Королевстве и выразить соболезнования раненным в этой террористической атаке, а также многим погибшим и семьям, многим семьям жертв", - заявил Трамп.

Взрыв произошел в ночь но вторник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, десятки пострадали. Полиция рассматривает случившееся как теракт.

Теракт в Манчестере

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Теги: Великобритания, Манчестер, Дональд Трамп
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