Британская полиция установила личность исполнителя теракта в Манчестере

Однако следствие пока не подтвердило его имя, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Полиция располагает информацией о том, кто совершил теракт в Манчестере. Об этом заявила во вторник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Полиция и службы безопасности считают, что они знают личность человека, совершившего нападение в Манчестере", - сказала она, выступая после встречи чрезвычайного комитета "Кобра".

"Однако на данном этапе расследования мы не можем подтвердить его имя", - добавила она.

Накануне вечером на стадионе "Манчестер Арена" в городе Манчестер, где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде, произошли два взрыва. В результате погибли 22 человека, в том числе дети, около 50 зрителей получили ранения. Полиция полагает, что взрывные устройства привел в действие террорист-смертник.

В Лондоне введены дополнительные меры безопасности. Из-за теракта ведущие политические партии Великобритании приостановили избирательные кампании в преддверии парламентских выборов, сообщила во вторник "Би-би-си".