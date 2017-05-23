Минюст США разрешил спецпрокурору Мюллеру вести расследование по России

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Комитет по этике Минюста США одобрил спецпрокурора Роберта Мюллера для расследования дела о "вмешательстве РФ" в американские выборы, пишет во вторник газета The Hill.

"Мы можем подтвердить, что эксперты департамента по этике изучили соответствующие вопросы и решили, что участие господина Мюллера в разбирательстве по вопросам, которые были переданы в его ведение, уместно", - говорится в заявлении официального представителя Минюста США Сары Флорес.

Ранее стало известно, что Минюст США назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.