Норвежцы из батальона НАТО доставят в Литву военную технику

В стране будут служить около 200 норвежских военных

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Литву в среду прибудет военная и административная техника норвежского контингента, который служит в составе боевой группы батальона НАТО, предает агентство BNS. В республику прибудут около шестидесяти единиц техники, в том числе танки Leopard различных модификаций, боевые машины пехоты CV 90, БТР M113 различных модификаций, боевые и легкие транспортные средства, сообщило литовское министерство обороны.

Норвежская военная техника будет доставлена морем в Клайпедский порт. Первая группа норвежского контингента уже прибыла в Литву. Планируется, что весь контингент норвежской армии прибудет в Литву еще в мае.

В составе батальона НАТО будут служить около 200 норвежских военных.

В настоящее время в составе боевой группы Батальона передового базирования НАТО в Литве находятся более 450 германских военных, 100 - бельгийских, 250 - голландских.

В 2017-2018 годах в составе этой группы будут служить военнослужащие из Бельгии, Германии, Норвегии, Нидерландов, Люксембурга, Франции и Хорватии. Боевой группой батальона руководит Германия, ее же военные составляют основу группы.