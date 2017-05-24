Вернувшийся из Сирии глава Генштаба РФ доложил о позитивных изменениях

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ вернулся из Дамаска и доложил, что настроения в сирийской столице позитивные, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Если говорить о настроениях, которые там сегодня, в Дамаске в частности, - сегодня ночью оттуда вернулся начальник Генерального штаба, он заночевал в Дамаске, посмотрел - а у нас есть возможность сравнивать, потому что мы бываем там довольно регулярно, не считая того, что мы там в постоянном режиме (естественно, я имею в виду руководство министерства обороны)... Впечатления, о которых он доложил, естественно, они самые-самые позитивные. Жизнь в Дамаске кардинально изменилась", - сказал Шойгу, выступая в Совете Федерации в среду.

По его словам, усилия по прекращению огня в Сирии позитивно сказались на городе и населении. Он добавил, что в России возлагают большие надежды на встречу в Астане в начале июня, где удастся продолжить процесс урегулирования.

Также Шойгу добавил, что российская авиация в Сирии действует эффективнее самолетов американской коалиции. "Сравнительный анализ результатов действий в Сирии авиации России и международной коалиции показывает, что наши ВКС, имея в разы меньше самолетов, выполнили в три раза больше боевых вылетов и нанесли в четыре раза больше ракетно-бомбовых ударов", - сообщил министр.

По его словам, боевой опыт в Сирии получили 86% летного состава ВКС РФ, в том числе 75% экипажей Дальней, 79% оперативно-тактической, 88% Военно-транспортной и 89% армейской авиации.