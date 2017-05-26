Жертвами удара ВВС США стали 25 жителей сирийской провинции Дейр-эз-Зор

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В результате воздушной атаки возглавляемой США международной коалиции в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии погибли 25 мирных жителей погибли в Сирии.

Удар был нанесен ВВС США по городу Аль-Маядин. Среди погибших женщины и дети, десятки человек получили ранения, сообщило в пятницу сирийское информационное агентство САНА.

Оно отмечает, что авиация нанесла удары по многолюдному рынку и четырехэтажному жилому зданию, которое было полностью разрушено.

САНА напоминает, что 16 мая текущего года в городе Аль-Букамаль в той же провинции Дейр-эз-Зор в результате удара ВВС международной коалиции погиб 31 человек, большинство из них - дети.