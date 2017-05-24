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Курдским ополченцам в Сирии передали партию американского оружия

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Очередная партия американского оружия и боеприпасов передана оппозиционным Сирийским демократическим силам (СДС), костяк которых составляют курдские ополченцы.

Свыше ста грузовиков и военных машин доставили оружие в два этапа из Иракского Курдистана в сирийский город Эль-Хасаку, сообщили в среду курдские СМИ. По их данным, партия включает, в частности, противотанковое оружие, станковые гранатометы, винтовки, вездеходы "Хаммер".

СМИ отмечают, что это уже вторая поставка американских вооружений за последние два месяца.

Ранее президент США Дональд Трамп санкционировал поставку оружия сирийским курдам в преддверии операции по освобождению Ракки - главного оплота террористической группировки ИГ (запрещена в РФ- ИФ) в Сирии.

Теги: Сирия
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