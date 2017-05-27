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Российские самолеты уничтожили колонну боевиков ИГ в Сирии

Авиация и силы спецопераций России не дадут отрядам ИГИЛ выйти из Ракки к Пальмире, заявил источник в Минобороны РФ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российская боевая авиация в Сирии уничтожила более 120 боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ), которые пытались прорваться из Ракки в район Пальмиры, сообщил в субботу источник в министерстве обороны РФ.

"В результате данных ударов потери ИГИЛ составили 32 пикапа с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и более 120 террористов", - сказал источник.

Он сообщил, что колонна террористов из 39 пикапов с вооружением, направлявшаяся к Пальмире, была обнаружена и уничтожена самолетами Воздушно-космических сил РФ 25 мая.

По его словам, есть данные, что в Ракке между командованием курдских отрядов из "Сирийских демократических сил" (СДС) и лидерами групп ИГИЛ достигнута договоренность об открытии для террористов безопасного "южного коридора".

"Террористам предоставлена возможность беспрепятственно покинуть город при условии, что они направятся в район Пальмиры", - сказал источник.

"С получением этих сведений командованием российской группировки войск в Сирии приняты меры для предотвращения выхода боевиков ИГИЛ в южном направлении", - заявил он.

"Любые попытки боевиков ИГИЛ по перемещению в сторону Пальмиры и наращивания там группировки будут жёстко пресекаться", - сообщил российский военный.

Теги: Сирия, Россия
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