Трамп в Ватикане обсудил парижское соглашение по климату

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду сообщил, что среди тем, которые были подняты во время визита в Ватикан американского президента Дональда Трампа, было и парижское соглашение по климату.

"Я не знаю, была ли поднята тема климата в разговоре с папой римским, но она обсуждалась с кардиналом Пьетро Паролином. Мы обменялись мнениями по поводу климатических изменений", - сказал Тиллерсон журналистам в самолете во время перелета из Рима в Брюссель.

"В Ватикане призвали к продолжению участия США в парижском соглашении (рамочной конвенции ООН об изменении климата - ИФ)", - добавил он.

При этом Тиллерсон подчеркнул, что США отмечают сложность одновременного развития экономик и сохранения окружающей среды, однако готовы к сотрудничеству в этой сфере.

Трамп в ходе избирательной кампании заявлял, что парижское соглашение по климату не выгодно США, что вызвало озабоченность со стороны подписантов соглашения.

Парижское соглашение по климату было заключено в конце 2015 года 194 странами. По нему все страны должны ограничить выбросы углекислого газа и предпринять ряд технических мер для предупреждения глобального потепления.