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Высказавшийся против членства Эстонии в НАТО министр подал в отставку

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министр государственного управления Эстонии Михаил Корб, высказавшийся против членства страны в НАТО, подал в отставку.

"Я делаю (это - ИФ) ради здоровья коалиции. Желаю, чтобы коалиция продолжалась. Считаю, что нынешняя коалиция является гарантией хорошего будущего Эстонии", - сообщил Корб журналистам в среду после встречи с премьер-министром Юри Ратасом.

"Эстония должна входить в НАТО. Я своим высказыванием внес замешательство, что нельзя было делать. Министр не должен высказываться так неясно", - сказал он. Премьер-министр, председатель правящей партии Центра Ратас удовлетворил просьбу Корба об отставке. Он поблагодарил министра за проделанную работу, но подчеркнул, что его партия "никогда не ставила под сомнение политику безопасности Эстонии".

Как сообщила в среду газета Laane Elu, на встрече с ветеранами в городе Хаапсалу Корб заявил: "Я скажу, может быть, неприятную фразу с точки зрения эстонцев - я не поддерживаю членство в НАТО".

Позже на волне критики он отказался от своих слов. В своем заявлении он сказал, что "неудачно выразился". "Подтверждаю, что я полностью поддерживаю членство Эстонии в НАТО, работу и присутствие наших союзников, содействующие укреплению обороноспособности Эстонии. Поддержка США, Великобритании, Франции, Испании, Дании и других союзников заметна и важна", - заявил министр.

Тем не менее, за его отставку высказались министры обороны и иностранных дел, председатель парламентской комиссии по государственной обороне и ряд других политических деятелей.

"Должна быть нулевая толерантность в игре в "русскую рулетку" с безопасностью между партиями и внутри партий... Мы не должны себе позволить министра, который считает, что членство Эстонии в НАТО является ошибкой" - заявил глава МИД Эстонии Свен Миксер.

Теги: Эстония
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