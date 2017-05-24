Сенат США поддержал кандидатуру Салливана на пост заместителя госсекретаря

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Большинство членов сената конгресса США поддержало в среду кандидатуру Джона Салливана на должность первого заместителя госсекретаря.

"За Джона Салливана проголосовали 94 сенаторов, "против" - шесть.

24 марта газета The Wall Street Journal писала, что изначально Салливана рассматривали как возможного кандидата на пост юрисконсульта в Пентагоне, однако затем решили назначить на "вторую по важности должность в госдепартаменте".

57-летний Салливан был партнером юридической фирмы Mayer Brown в Вашингтоне. Кроме того, он занимал высокопоставленные посты в министерстве торговли и в министерстве обороны при администрации бывшего президента США Джорджа Буша-младшего.