На Сицилии в пятницу стартует саммит G7

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Лидеры стран "Группы семи" соберутся на Сицилии в городе Таормина для обсуждения ряда международных вопросов.

В саммите примут участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Дональд Трамп, лидер Франции Эммануэль Макрон, японский премьер Синдзо Абэ, глава британского правительства Тереза Мэй и премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

Как ожидается, на повестке дня будут такие темы, как борьба с терроризмом, выход Британии из ЕС и миграционный кризис.

Кроме того, в ходе саммита будет уделено особое внимание противодействию радикальным группировкам по всему миру, в особенности, в связи с недавней террористической атакой в Манчестере.

По словам исполнительного директора американской организации Jubilee USA Эрика Лекомпте, лидеры "семерки" обсудят "экономику, вопросы, касающиеся окружающей среды, социальные проблемы и уменьшение социального неравенства".

"Неравенство и опасения финансового кризиса продолжают быть важной повесткой дня на таких встречах", - заявил Лекомпте. "Мы надеемся увидеть прогресс в сфере борьбы с коррупцией и принятие мер, направленных на прозрачность (экономических сделок - ИФ)", - добавил он.

Как отмечали западные СМИ, темы украинского конфликта и имплементации минских договоренностей, вероятно, обсуждаться не будут.

Это первая встреча лидеров "группы семи", в которой примет участие президент США ДональдТрамп.

В преддверии саммита в Таормине были приняты жесткие меры, направленные на усиление безопасности на улицах города. Так, военным, журналистам, членам делегаций и даже местным жителям были выданы отличительные разноцветные значки. Местные власти также задействовали дополнительные силы полиции и усилили патрулирование улиц. Помимо этого, в нескольких частях города были установлены металлодетекторы, а также камеры видеонаблюдения.

Между тем, диспетчеры и сотрудники авиакомпании Alitalia в Таормине пригрозили забастовками.

Ожидается, что демонстрации пройдут в воскресенье, в связи с чем будут задержаны как внутренние, так и международные рейсы.