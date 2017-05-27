Главные новости
В РоссииВ Минобороны отчитались о ходе строительства железной дороги в обход УкраиныМоскваПолиция объяснила задержание ребенка в центре МосквыВ миреРоссийские самолеты уничтожили колонну боевиков ИГ в Сирии
В мире

Лидеры G7 увязали санкции в отношении РФ с выполнением минских соглашений

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Лидер G7 на саммите в итальянском городе Таормине приняли решение увязать возможность отмены санкций в отношении России с выполнением минских соглашений, говорится в принятом в субботу итоговом коммюнике встречи.

"Устойчивое решение кризиса на Украине возможно лишь при полном исполнении всеми сторонами условий минских соглашений. Мы отмечаем ответственность Российской Федерации в этом конфликте и подчеркиваем роль, которую ей необходимо играть в восстановлении мира и стабильности. Мы напоминаем, что продолжение санкций четко связано с полным выполнением Россией обязательств в рамках минских соглашений. Санкции могут быть отменены, когда Россия будет следовать своим обязательствам", - говорится в документе.

В то же время в документе отмечается и возможность усиления санкций против России в связи с ситуацией на Украине в случае необходимости.

"В то же время мы также готовы предпринять дальнейшие ограничительные меры, чтобы действия России стоили ей дороже", - заявляют лидеры G7.

Саммит "группы семи" стартовал на Сицилии накануне. Это первая встреча лидеров G7, в которой принимает участие президент США Дональд Трамп.

Теги: Италия, G7, Россия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Турция обсудит с Германией допуск немецких парламентариев на базу "Инджирлик"Турция обсудит с Германией допуск немецких парламентариев на базу "Инджирлик"
По словам Эрдогана, допущены будут только те депутаты, которые не поддерживают террористовПодробнее
Американские СМИ обвинили зятя Трампа в планах создать тайный канал связи с МосквойАмериканские СМИ обвинили зятя Трампа в планах создать тайный канал связи с Москвой
По версии изданий, Джаред Кушнер собирался использовать защищенный канал для переговоров, чтобы избежать прослушивания американских спецслужбПодробнее
Владельцы Альфа-банка подали иск против BuzzFeedВладельцы Альфа-банка подали иск против BuzzFeed
Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан намерены судиться с ресурсом, который назвал их участниками плана по оказанию влияния на исход президентских выборов в СШАПодробнее
Российские самолеты уничтожили колонну боевиков ИГ в СирииРоссийские самолеты уничтожили колонну боевиков ИГ в Сирии
Авиация и силы спецопераций России не дадут отрядам ИГИЛ выйти из Ракки к Пальмире, заявил источник в Минобороны РФПодробнее
СМИ узнали об условиях Дерипаски для дачи показаний сенату СШАСМИ узнали об условиях Дерипаски для дачи показаний сенату США
В обмен на информацию о "вмешательстве" РФ в американские выборы миллиардер потребовал полный иммунитетПодробнее
Умер политолог и экс-советник президента США Збигнев БжезинскийУмер политолог и экс-советник президента США Збигнев Бжезинский
Автору "Великой шахматной доски" и одному из главных идеологов внешней политики США было 89 летПодробнее
Комитет по разведке запросил у команды Трампа все документы с июня 2015 годаКомитет по разведке запросил у команды Трампа все документы с июня 2015 года
Документы запрошены в рамках расследования приписанного России вмешательства в выборы 2016 годаПодробнее
СМИ Эстонии сообщили о причинах высылки российских дипломатов из страныСМИ Эстонии сообщили о причинах высылки российских дипломатов из страны
Эстонский телеканал утверждает, что причиной стал инцидент с мэром одного из эстонских городовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Профессия: сказочник7 фото
27 мая
Профессия: сказочник
Фотохроника 26 мая5 фото
26 мая
Фотохроника 26 мая
Лучшие фото недели10 фото
26 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Минобороны отчитались о ходе строительства железной дороги в обход УкраиныМоскваПолиция объяснила задержание ребенка в центре МосквыВ миреРоссийские самолеты уничтожили колонну боевиков ИГ в СирииВ миреВладельцы Альфа-банка подали иск против BuzzFeed
Источник сообщил о гибели трех человек в Подмосковье при крушении легкого самолета
Лидеры G7 увязали санкции в отношении РФ с выполнением минских соглашений
Компьютерный сбой привел к отмене рейсов British Airways из Хитроу и Гэтвик
Полиция насчитала около тысячи человек на митинге против реновации в Москве
Боевики ИГ взяли на себя ответственность за нападение на христиан-коптов в Египте
Главбуха "Седьмой студии" арестовали по делу о хищении бюджетных средств
Путин и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и "Турецкий поток"
В Великобритании снизили уровень террористической угрозы
МЧС сообщило об одном пострадавшем при жесткой посадке Ми-8 в Приморье
Главбуху "Седьмой студии" предъявили обвинение в хищении свыше 1 млн рублей
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи