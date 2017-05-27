Лидеры G7 увязали санкции в отношении РФ с выполнением минских соглашений

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Лидер G7 на саммите в итальянском городе Таормине приняли решение увязать возможность отмены санкций в отношении России с выполнением минских соглашений, говорится в принятом в субботу итоговом коммюнике встречи.

"Устойчивое решение кризиса на Украине возможно лишь при полном исполнении всеми сторонами условий минских соглашений. Мы отмечаем ответственность Российской Федерации в этом конфликте и подчеркиваем роль, которую ей необходимо играть в восстановлении мира и стабильности. Мы напоминаем, что продолжение санкций четко связано с полным выполнением Россией обязательств в рамках минских соглашений. Санкции могут быть отменены, когда Россия будет следовать своим обязательствам", - говорится в документе.

В то же время в документе отмечается и возможность усиления санкций против России в связи с ситуацией на Украине в случае необходимости.

"В то же время мы также готовы предпринять дальнейшие ограничительные меры, чтобы действия России стоили ей дороже", - заявляют лидеры G7.

Саммит "группы семи" стартовал на Сицилии накануне. Это первая встреча лидеров G7, в которой принимает участие президент США Дональд Трамп.