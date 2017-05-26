Цукерберг получил докторскую степень через 12 лет после отчисления из Гарварда

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Основатель Facebook Марк Цукерберг получил ученую степень в Гарвардском университете, учебу в котором он много лет назад бросил на втором курсе, говорится в сообщении, опубликованном в четверг в его профиле.

"Мама, я всегда говорил тебе, что вернусь и получу свою степень" - написал он.

Цукерберг поступил на психологический факультет Гарварда в 2002 году, но вскоре полностью посвятил себя продвижению Facebook и оставил учебу. На сайте университета сообщается , что ему присвоили степень почетного доктора юридических наук.