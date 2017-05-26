Премьер Черногории не обиделся на оттолкнувшего его Трампа

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что даже не заметил, как президент США Дональд Трамп оттолкнул его перед началом совместной фотосессии на встрече лидеров НАТО в Брюсселе, сообщает в четверг CBS News.

"Я на самом деле не обратил на это внимания, только потом увидел реакцию в соцсетях", - сказал Маркович. "Очевидно, что это была совершенно безобидная ситуация, и я ничего другого в этом не вижу. Сегодня у меня была прекрасная возможность лично поблагодарить президента Трампа за его поддержку и быструю ратификацию Сенатом протокола (о вступлении Черногории в НАТО - ИФ), за всестороннюю помощь США в интеграции Черногории в НАТО и за развитие наших двухсторонних отношений".

"Я также хочу сказать, что для президента Соединенных Штатов естественно быть в первом ряду", - закончил он.

На видео, которое было снято в тот момент, когда гости встречи в Брюсселе готовились к общей фотографии, заметно, как Трамп, идущий позади премьера Черногории, резко отодвигает его в сторону, чтобы пройти вперед, после чего решительно отряхивает пиджак и заговаривает с президентом Литвы, как будто не замечая Марковича.

WATCH: Pres. Trump places his hand on a fellow NATO leader and moves him aside to return to the front of the group of leaders in Brussels. pic.twitter.com/p2PNAKHwKR — NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) May 25, 2017

В Белом доме заявили, что места для группового фото были распределены заранее и президент США просто занял свое.