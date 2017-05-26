Главные новости
В миреГенсек НАТО объявил о присоединении альянса к коалиции против ИГКультураМединский впервые прокомментировал обыски в "Гоголь-центре"В миреРоссиян призвали воздержаться от поездок в Великобританию
В мире

Премьер Черногории не обиделся на оттолкнувшего его Трампа

"Для президента США естественно быть в первом ряду", - пояснил Душко Маркович

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что даже не заметил, как президент США Дональд Трамп оттолкнул его перед началом совместной фотосессии на встрече лидеров НАТО в Брюсселе, сообщает в четверг CBS News.

"Я на самом деле не обратил на это внимания, только потом увидел реакцию в соцсетях", - сказал Маркович. "Очевидно, что это была совершенно безобидная ситуация, и я ничего другого в этом не вижу. Сегодня у меня была прекрасная возможность лично поблагодарить президента Трампа за его поддержку и быструю ратификацию Сенатом протокола (о вступлении Черногории в НАТО - ИФ), за всестороннюю помощь США в интеграции Черногории в НАТО и за развитие наших двухсторонних отношений".

"Я также хочу сказать, что для президента Соединенных Штатов естественно быть в первом ряду", - закончил он.

На видео, которое было снято в тот момент, когда гости встречи в Брюсселе готовились к общей фотографии, заметно, как Трамп, идущий позади премьера Черногории, резко отодвигает его в сторону, чтобы пройти вперед, после чего решительно отряхивает пиджак и заговаривает с президентом Литвы, как будто не замечая Марковича.

В Белом доме заявили, что места для группового фото были распределены заранее и президент США просто занял свое.

Теги: Дональд Трамп, США, Черногория, Душко Маркович, Брюссель
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Россиян призвали воздержаться от поездок в ВеликобританиюРоссиян призвали воздержаться от поездок в Великобританию
Посольство РФ в Лондоне со ссылкой на британские спецслужбы заявило о "неизбежности" новой атаки в ближайшее времяПодробнее
Генсек НАТО объявил о присоединении альянса к коалиции против ИГГенсек НАТО объявил о присоединении альянса к коалиции против ИГ
При этом организация по-прежнему не будет принимать участия в боевых действияхПодробнее
Украинский министр опроверг планы закрыть железнодорожное сообщение с РФУкраинский министр опроверг планы закрыть железнодорожное сообщение с РФ
По его словам, сейчас прекращение пассажирских перевозок на автобусах и в поездах не рассматриваетсяПодробнее
Джон Керри посоветовал будущим политикам учить русский языкДжон Керри посоветовал будущим политикам учить русский язык
По мнению бывшего госсекретаря, это хороший способ влиять на правительствоПодробнее
Кандидат в конгресс США избил журналистаКандидат в конгресс США избил журналиста
Перед этим журналист настаивал на комментарии и отказался выключить диктофонПодробнее
На Украине попробуют прекратить железнодорожное сообщение с Россией летомНа Украине попробуют прекратить железнодорожное сообщение с Россией летом
Сейчас между странами нет грузового сообщения по железной дорогеПодробнее
На севере Манчестера арестован шестой подозреваемый в подготовке терактаНа севере Манчестера арестован шестой подозреваемый в подготовке теракта
Арест произошел в ходе специальной операции в многоквартирном домеПодробнее
Стала известна причина крушения модуля "Скиапарелли" при посадке на МарсСтала известна причина крушения модуля "Скиапарелли" при посадке на Марс
ЕКА выяснило, что спускаемый аппарат разбился из-за ошибок в программах обеспечения навигации и системы управления в бортовом компьютереПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 мая6 фото
24 мая
Фотохроника 24 мая
Цветочное шоу в Челси9 фото
24 мая
Цветочное шоу в Челси
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня

Да дураки

Владимир Путин о причинах обысков у Кирилла Серебренникова и в "Гоголь-центре"

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреГенсек НАТО объявил о присоединении альянса к коалиции против ИГКультураМединский впервые прокомментировал обыски в "Гоголь-центре"В миреРоссиян призвали воздержаться от поездок в ВеликобританиюВ РоссииЭкс-главу "Седьмой студии" Итина отправили под домашний арест
Премьер Черногории не обиделся на оттолкнувшего его Трампа
СПЧ предложит президенту провести первую в истории РФ административную амнистию
Режим контртеррористической операции введен в одном из сел Дагестана
Мединский впервые прокомментировал обыски в "Гоголь-центре"
Роспотребнадзор обнаружил в Приморье склад с 800 литрами "Боярышника"
Цукерберг получил докторскую степень через 12 лет после отчисления из Гарварда
ФБР заинтересовалось зятем Трампа в связи с расследованием по России
Глава МЧС пообещал помощь пострадавшим от паводка на Ставрополье
Следующий саммит НАТО договорились провести в 2018 году
Трамп пока не определился по поводу санкций против РФ
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи