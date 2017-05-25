Черногория станет членом НАТО 5 июня

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Черногория официально станет 29-м членом НАТО 5 июня, сообщают западные СМИ со ссылкой на штаб-квартиру альянса в Брюсселе, где в четверг пройдет саммит Организации.

Страны НАТО 19 мая 2016 года подписали протокол о вступлении Черногории в альянс. Парламент Черногории одобрил закон о членстве республики в НАТО 28 апреля. 12 мая правительство Черногории сообщило, что все 28 стран-членов НАТО ратифицировали протокол о вступлении в альянс этого балканского государства.

В минувшую среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил журналистам в Брюсселе, что в альянсе ждут формального вступления Черногории в начале июня.