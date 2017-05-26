64% американцев назвали Россию враждебной США страной

За четыре года этот показатель увеличился на 24%

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россию считают врагом Америки 64% граждан США, союзником - 28% опрошенных телеканалом Fox News. Российское государство оказалось на четвертом месте среди всех стран, который американцы считают враждебными своей родине.

На первом месте в рейтинге врагов жителей США оказалась Северная Корея - о ее недружественности заявил 93% американцев, второе место занял Иран (80%), а третье - Сирия (76%), где возглавляемая США коалиция ведет борьбу с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ) и режимом президента страны Башара Асада.

При этом 73% американцев полагают, что глава их государства Дональд Трамп считает Россию своей союзницей, а 20% думают, что он видит в Москве соперника.

Fox News отмечают, что за последние несколько лет отношение граждан США к России сильно ухудшилось, поскольку в марте 2013 года (до присоединения Крыма к РФ), Россию считали дружественной державой 47% американцев, а врагом - 40%. Таким образом враждебность по отношению к Москве за последние четыре года выросла на 24%.

Главным союзником США 96% американцев считают Канаду. Великобританию дружественной США страной называют 95% населения, Францию - 92%, Германию - 87%.