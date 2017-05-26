WSJ сообщила о вероятном сохранении Трампом санкций против РФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы сохранить антироссийские санкции, введенные его предшественником Бараком Обамой в декабре прошлого года в связи с предполагаемым вмешательством Москвы в американские выборы, пишет The Wall Street Journal.

Трамп ранее заявлял о поддержке санкций, введенных в 2014 году против России в связи с событиями на Украине, но оставлял открытой возможность отмены ограничительных мер, введенных перед самой сменой администрации в Белом доме.

По словам источника в администрации, решение окончательно еще не принято. В то же время он сказал, что вряд ли президент решит снять какие-либо из санкций.

Позиция Трампа в отношении антироссийских санкций пока не определилась, в свою очередь заявил в четверг глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон.

"Я думаю, президент рассматривает это (вопрос о позиции в отношении санкций - ИФ). В настоящее время у нас нет позиции", - сказал он журналистам в самолете по пути из Брюсселя в Таормино, где в пятницу откроется саммит "большой семерки".

"У него (вопроса отношения к санкциям - ИФ) много опций", - добавил Кон.

По словам представителя администрации, на саммите НАТО вопрос о санкциях против России "широко обсуждался". Как отметил Кон, тема России будет обсуждаться и в ходе саммита "семерки", как и тема Китая, в рамках "экономических дискуссий".

В декабре санкции были распространены на ряд российских граждан и организаций, также из США выслали ряд российских дипломатов.