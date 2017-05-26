Трамп пока не определился по поводу санкций против РФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Позиция президента США Дональда Трампа в отношении антироссийских санкций пока не определилась, заявил глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон.

"Я думаю, президент рассматривает это (вопрос о позиции в отношении санкций - ИФ). В настоящее время у нас нет позиции", - сказал он журналистам в самолете по пути из Брюсселя в Таормино, где в пятницу откроется саммит "большой семерки".

"У него (у президента США по вопросу санкций - ИФ) много опций", - добавил Кон.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, хочет ли Трамп снять санкции с России, Кон сказал: "Я этого не говорил. Я сказал, что он рассматривает (вопрос о санкциях - ИФ)".

По словам представителя администрации, на саммите НАТО вопрос о санкциях в отношении России "широко обсуждался". Кроме того, отметил Кон, тема России будет обсуждаться и в ходе саммита "семерки", как и тема Китая, в рамках "экономических дискуссий".