МИД РФ попросил россиян избегать мест массового скопления людей в Египте

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - МИД России призвал граждан РФ, находящихся в Египте, избегать мест массового скопления людей после нападения на автобус с христианами.

"МИД России призывает россиян, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения мест массового скопления людей, где сохраняется повышенная террористическая опасность", - говорится в сообщении МИД РФ на сайте ведомства.

26 мая в египетской провинции Эль-Минья в центральной части Египта произошел теракт, жертвами которого стали христиане-копты.

"Неизвестные вооруженные лица открыли огонь из автоматического оружия по автобусу, перевозившему паломников в окрестностях монастыря Св.Самуила. Жертвами нападения стали 23 человека, 25 ранены. Среди погибших есть дети. Время и место этого преступления говорят о том, что оно было спланировано заранее", - говорится в сообщении. Позже число жертв нападения выросло до 35.

"В Москве подтверждают принципиальную позицию категорического неприятия и осуждения любых террористических актов вне зависимости от мотивов, которыми руководствуются их идейные вдохновители и исполнители. Заявляем о нашей солидарности с руководством и народом Египта в решительной борьбе с терроризмом и экстремизмом. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - заявили в МИД РФ.