Индия открыла самый длинный в стране мост на спорной территории с Китаем

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Индия открыла мост длиной 9,15 км через реку Лухит в штате Аруначал-Прадеш на северо-востоке Индии, сообщает в пятницу телерадиокорпорация "Би-би-си".

India's longest bridge 'Bhupen Hazarika' over river Lohit in Assam is 9.15 km-long.

It is 3.55 km longer than Bandra-Worli Sea link, Mumbai. pic.twitter.com/9eD3yr59bl — Mohandas Menon (@mohanstatsman) 26 мая 2017 г.

"Отношения с Китаем становится все более и более напряженными, поэтому мы усилили нашу инфраструктуру для защиты нашей территории", - заявил журналистам младший министр внутренних дел Индии Кирен Риджиджу.

Аруначал-Прадеш является предметом территориального спора между Индией и Китаем.