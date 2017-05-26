Эстония начала консультации об участии в коалиции против ИГ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Эстония ведет с США и другими союзниками и партнерами переговоры о возможном участии в коалиции против запрещенной в России группировки ИГИЛ.

"Эстония уже вела консультации как с США, так и другими партнерами о создании крупной коалиции против ИГИЛ", - сообщил в пятницу Эстонскому телевидению министр обороны Маргус Цахкна (Margus Tsahkna).

Он отметил, что Эстония сейчас участвует в тренировочной миссии в Ираке, направив туда десять своих военнослужащих. Кроме того, парламент обсуждает в настоящее время вопрос об отправке еще пятерых инструкторов для подготовки медиков и саперов.

"Сейчас, когда на саммите НАТО было решено об усилении действий против ИГИЛ в Ираке, Эстония должна взвесить и отправку боевого подразделения на театр военных действий на Ближнем Востоке. Консультации на эту тему ведутся," - сказал министр.

По его словам, Эстония направляла ранее тренировочные миссии, "но у нас не было некоторое время такой военной миссии, к которой мы должны быть готовы... Об этом пока еще рано говорить, но это никакой не секрет, что именно на тему большой коалиции мы консультировались как с США, так и в другими партнерами, о том, каким бы мог быть наш вклад", - сказал министр.

Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.