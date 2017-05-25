Генсек НАТО объявил о присоединении альянса к коалиции против ИГ

При этом организация по-прежнему не будет принимать участия в боевых действиях

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Лидеры стран НАТО приняли решение о присоединении альянса к возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"В НАТО решили стать полноправными членами глобальной коалиции против ИГ", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

При этом генсек напомнил, что все члены НАТО по отдельности ранее уже вступили в эту коалицию.

Присоединение альянса к коалиции не значит, что НАТО будет участвовать в боевых действиях, уточнил Столтенберг. Он подчеркнул, что НАТО будет выполнять координационные функции и участвовать в политических дискуссиях ее членов.