СМИ Эстонии сообщили о причинах высылки российских дипломатов из страны

Эстонский телеканал утверждает, что причиной стал инцидент с мэром одного из эстонских городов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Власти Эстонии предписали генконсулу РФ в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Андрею Сургаеву покинуть Эстонию. Как сообщила в пятницу "Интерфаксу" пресс-секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Сандра Камилова "Мы подтверждаем это, но не комментируем". От комментариев на эту тему отказались и в посольстве РФ в Эстонии.

В то же время телеканал ЭТВ+ опроверг широко распространяемую в СМИ Эстонии версию, что дипломаты высылаются в связи с возможным участием в разведывательной деятельности. Ссылаясь на свои источники, телеканал сообщил, что поводом для высылки стал недавний инцидент с мэром города Кивиыли (Kivioli) Николаем Воекиным. Как утверждается, разговор шел о происшествии, когда в ночь с 16 на 17 мая на монументе погибшему экипажу советского бомбардировщика Пе-2, сбитому над Эстонией в 1944 году, появилась надпись "Эти убийцы бомбили мою бабушку. Пусть они горят в аду".

"Отношение к муниципальному служащему было неподобающим. Беседа была запечатлена, и это могло быть главной причиной их высылки из страны", - утверждает телеканал.

В МИД РФ заявили, что высылка российских дипломатов не останется без ответа. "Это очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа", - указали в российском дипломатическом ведомстве.

В то же время посол России в Эстонии Александр Петров сообщил местному телеканалу TVN, что дипломаты должны покинуть Эстонию до конца мая.

По его словам, "МИД Эстонии уведомил нас, что генконсул России в Нарве и его заместитель объявляются персонами нон грата и до конца месяца должны покинуть страну. Объяснять мотивы данного решения в дипломатической практике не принято. Поэтому нам остается только сожалеть об этом и рассматривать этот шаг как откровенно недружественный акт, который будет иметь негативные последствия для двусторонних отношений".

Полпред также отметил, что оба дипломата являются кадровыми сотрудниками МИД РФ, которые за время своей работы в Нарве "немало сделали для улучшения двусторонних отношений".