Главные новости
В миреВ Белом доме допустили ужесточение санкций в отношении РоссииВ РоссииВ МИД РФ назвали высылку дипломатов из Эстонии провокацией ТаллинаСпортСергей Фурсенко назначен на пост гендиректора ФК "Зенит"
В мире

СМИ Эстонии сообщили о причинах высылки российских дипломатов из страны

Эстонский телеканал утверждает, что причиной стал инцидент с мэром одного из эстонских городов

СМИ Эстонии сообщили о причинах высылки российских дипломатов из страны
Фото: ТАСС, Александр Чиженок

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Власти Эстонии предписали генконсулу РФ в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Андрею Сургаеву покинуть Эстонию. Как сообщила в пятницу "Интерфаксу" пресс-секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Сандра Камилова "Мы подтверждаем это, но не комментируем". От комментариев на эту тему отказались и в посольстве РФ в Эстонии.

В то же время телеканал ЭТВ+ опроверг широко распространяемую в СМИ Эстонии версию, что дипломаты высылаются в связи с возможным участием в разведывательной деятельности. Ссылаясь на свои источники, телеканал сообщил, что поводом для высылки стал недавний инцидент с мэром города Кивиыли (Kivioli) Николаем Воекиным. Как утверждается, разговор шел о происшествии, когда в ночь с 16 на 17 мая на монументе погибшему экипажу советского бомбардировщика Пе-2, сбитому над Эстонией в 1944 году, появилась надпись "Эти убийцы бомбили мою бабушку. Пусть они горят в аду".

"Отношение к муниципальному служащему было неподобающим. Беседа была запечатлена, и это могло быть главной причиной их высылки из страны", - утверждает телеканал.

В МИД РФ заявили, что высылка российских дипломатов не останется без ответа. "Это очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа", - указали в российском дипломатическом ведомстве.

В то же время посол России в Эстонии Александр Петров сообщил местному телеканалу TVN, что дипломаты должны покинуть Эстонию до конца мая.

По его словам, "МИД Эстонии уведомил нас, что генконсул России в Нарве и его заместитель объявляются персонами нон грата и до конца месяца должны покинуть страну. Объяснять мотивы данного решения в дипломатической практике не принято. Поэтому нам остается только сожалеть об этом и рассматривать этот шаг как откровенно недружественный акт, который будет иметь негативные последствия для двусторонних отношений".

Полпред также отметил, что оба дипломата являются кадровыми сотрудниками МИД РФ, которые за время своей работы в Нарве "немало сделали для улучшения двусторонних отношений".

Теги: Эстония, Россия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
CNN обвинил Коми в сокрытии вмешательства РФ в предвыборную кампанию КлинтонCNN обвинил Коми в сокрытии вмешательства РФ в предвыборную кампанию Клинтон
Экс-директор ФБР о сфабрикованной Россией информации в деле Клинтон, но не стал ее опровергать, утверждают СМИПодробнее
По делу о теракте в Манчестере арестован подозреваемыйПо делу о теракте в Манчестере арестован подозреваемый
Количество подозреваемых выросло до девятиПодробнее
В Белом доме допустили ужесточение санкций в отношении РоссииВ Белом доме допустили ужесточение санкций в отношении России
"Мне кажется, что президент ясно заявлял, как русские могут добиться снятия санкций", - сказал высокопоставленный представитель Белого домаПодробнее
Эстония решила выслать двух российских дипломатовЭстония решила выслать двух российских дипломатов
Причины такого решения пока неизвестныПодробнее
Число жертв нападения на автобус с христианами в Египте выросло до 35Число жертв нападения на автобус с христианами в Египте выросло до 35
Вооруженные люди в похожей на военную униформе из пулеметов обстреляли автобусы с паломникамиПодробнее
Следователь по делу Магнитского заочно арестован в ВеликобританииСледователь по делу Магнитского заочно арестован в Великобритании
Британское правосудие в сентябре 2016 года уже приговорило Павла Карпова к трем месяцам тюрьмы за отказ дать показания судуПодробнее
64% американцев назвали Россию враждебной США страной64% американцев назвали Россию враждебной США страной
За четыре года этот показатель увеличился на 24%Подробнее
Премьер Черногории не обиделся на оттолкнувшего его ТрампаПремьер Черногории не обиделся на оттолкнувшего его Трампа
"Для президента США естественно быть в первом ряду", - пояснил Душко МарковичПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 26 мая5 фото
26 мая
Фотохроника 26 мая
Лучшие фото недели10 фото
26 мая
Лучшие фото недели
Выставка Helirussia-20178 фото
26 мая
Выставка Helirussia-2017
Все фотогалереи
Цитата дня

Да дураки

Владимир Путин о причинах обысков у Кирилла Серебренникова и в "Гоголь-центре"

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Белом доме допустили ужесточение санкций в отношении РоссииВ РоссииВ МИД РФ назвали высылку дипломатов из Эстонии провокацией ТаллинаСпортСергей Фурсенко назначен на пост гендиректора ФК "Зенит"ЭкономикаДефицит пенсионных накоплений в мире к 2050 году превысит $400 трлн
Клинтон назвала увольнение Коми попыткой сорвать расследование связей Трампа с РФ
У мусульман наступил священный месяц рамадан
СМИ Эстонии сообщили о причинах высылки российских дипломатов из страны
Эстония начала консультации об участии в коалиции против ИГ
Египетские ВВС нанесли удары в Ливии в ответ на нападение на христиан-коптов
Кучерена назвал правозащитной деятельностью слова Сноудена против ареста математика Богатова
CNN обвинил Коми в сокрытии вмешательства РФ в предвыборную кампанию Клинтон
По делу о теракте в Манчестере арестован подозреваемый
Страны G7 заявили о намерении усилить сотрудничество пограничных служб
РБК не будет платить дивиденды в преддверии смены основного собственника
Лидерам стран G7 не удалось преодолеть разногласия по вопросу климата
Страны G7 призвали провайдеров решительнее бороться с террористическим контентом
ФБР начало расследование попытки кибератаки на Trump Organization
Британский индекс FTSE 100 обновил исторический рекорд
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи