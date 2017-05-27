Турция обсудит с Германией допуск немецких парламентариев на базу "Инджирлик"

По словам Эрдогана, допущены будут только те депутаты, которые не поддерживают террористов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Турции и Германии обсудят недавний спор между Анкарой и Берлином, касающийся отказа в допуске немецких парламентариев на базу НАТО "Инджирлик". Как сообщает Hurriyet, соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он заявил, что Анкара разрешит депутатам приехать на базу, где служат немецкие военные, но только после проверки списка парламентариев. Турецкие власти изучат этот список и разрешат въезд лишь тем законодателям, которых сочтут приемлемыми.

"Иногда среди немецких депутатов встречают те, кто открыто поддерживает террористов. Мы говорили, что те, кто поддерживает террористов и фактически действует с ними заодно, не будут допущены. Сейчас наши министры иностранных дел обсудят этот вопросы, и мы примем необходимые меры", - сказал Эрдоган.

15 мая Анкара не пустила делегацию бундестага на базу "Инджирлик", где в рамках контингента НАТО размещены около 270 немецких военнослужащих. Вероятной причиной такого шага турецких властей стало решение Берлина предоставить убежище военнослужащим, которых в Турции обвиняют в причастности к военному мятежу летом 2016 года.

В ответ Берлин пообещал пересмотреть размещение своего контингента на базе.

Прошлым летом Турция также не пустила немецких парламентариев на базу, после того как бундестаг признал геноцид армян.