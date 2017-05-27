Власти Южной Кореи установили контакт с пропавшим судном у берегов Сомали

Экипаж, в составе которого граждане страны, находится в безопасности

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - МИД Южной Кореи сообщил в субботу, что команда рыболовецкого судна, в которой есть граждане страны, находится в полной безопасности.

Ранее сообщалось, что южнокорейская армия направила морское подразделение по борьбе с пиратством в район у сомалийского побережья, где был потерян контакт с зарегистрированным в Монголии судном, которое принадлежит живущему в ЮАР бизнесмену-выходцу из Южной Кореи.

Перед потерей контакта у побережья Сомали с судна сообщили о приближении к нему неопознанных катеров. Капитан судна, главный инженер и боцман на судне, по информации южнокорейского МИД, - граждане Южной Кореи.