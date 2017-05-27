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Лидеры G7 высказались за усиление борьбы с киберпреступниками

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Лидеры стран "группы семи" намерены усилить международное сотрудничество в целях повышения защиты перед угрозой киберпреступности.

"Недавние кибератаки, под удар которых попал ряд критических объектов инфраструктуры по всему миру, усилили нашу приверженность расширению международного сотрудничества для защиты доступного, открытого, взаимодействующего, надежного и безопасного киберпространства и его огромной пользы экономическому росту", - говорится в документе.

"Мы будем работать вместе и с другими партнерами над сдерживанием кибератак и снижением их воздействия на нашу критическую инфраструктуру и благосостояние нашего общества", - отмечается в коммюнике.

Саммит "группы семи" стартовал на Сицилии накануне. Это первая встреча лидеров G7, в которой принимает участие президент США Дональд Трамп.

Теги: Италия, G7
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